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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:54  15 мая 2017 0

На Урале будут судить ритуальщиков, жестоко устранявших конкурентов

Продление ареста лидерам ОПГ Дондики Денис Синяк Максим Чайка, чайка максим, синяк денис
Синяк и Чайка - руководители ОПГ "Дондики"Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В суд переданы материалы банды «дондиков», занимавшейся ритуальным бизнесом на Среднем Урале. По делу проходят Максим Чайка, Денис Синяк, Александр Шишкин, Сергей Кадочников, Егор Аммосов, Виталий Объещиков.

«В зависимости от роли в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «организация умышленного повреждения чужого имущества, с причинением значительного ущерба, в том числе совершенного иным общеопасным способом», «организация совершения разбоя группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», «умышленное повреждение чужого имущества с причинением причинение значительного ущерба, в том числе совершенного иным общеопасным способом», «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Чтобы устранить конкурентов по бизнесу, «дондики» запугивали их, уничтожали машины. Известно, что они уничтожили в общей сложности десять автомашин. Кроме того, в апреле 2016 года ограбили ювелира. В ходе разбойного нападения у сотрудника ювелирной фирмы были похищены изделия из драгоценных металлов на сумму свыше полумиллиона рублей. Также Максим Чайка разбил автомобиль Lexus LX 570, принадлежащий подруге его жены. Женщина жила у этой подруги после того, как ушла от Чайки.

Александр Лукманов
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