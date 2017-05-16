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09:24  16 мая 2017 0

В Кургане начинается суд над Богомоловым и городскими чиновниками

Судебное Алексей Богомолов Курган, богомолов алексей
Алексей Богомолов несколько месяцев провел в СИЗОФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Аресты курганских чиновников
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Во вторник, 16 мая, Курганский городской суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении застройщика Алексея Богомолова, а также городских и областных чиновников. Первое судебное заседание начнется в 13:00, значится в картотеке суда.

Обвиняемым вменяется почти два десятка преступлений. Кроме Алексея Богомолова в деле фигурируют заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации города Кургана Владимир Вертунов, бывший заместитель начальника областного управления культуры, ныне занимающий должность начальника отдела учета и охраны объектов в правительстве Курганской области Дмитрий Бровко, а также бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства де­парта­мента архитектуры, имущественных и земельных отношений городской администрации Светлана Ковешникова.

Они обвиняются в совершении 19 преступлений, в том числе — предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, в крупном размере), ст. 291 УК РФ (дача взятки за незаконные действия, в крупном размере).

По данным следствия, в 2014—2015 годах с помощью чиновников Алексей Богомолов бесплатно получил земельные участки в престижных районах города Кургана под предлогом строительства на них социально значимых объектов. При этом обвиняемые получали от Алексея Богомолова взятки.

Богомолов начал возведение двух жилых домов. В процессе вид использования полученных земельных участков был изменен под жилищное строительство. Если бы выделение земли происходило по закону, застройщик участвовал бы в торгах, а выплаченная сумма поступила бы в дотационный бюджет города, подчеркивают в следственном комитете. Ущерб бюджету Кургана, по подсчетам обвинения, составил почти 40 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе строительства одного из домов на незаконно выделенном ему земельном участке Алексей Богомолов снес мешавшее ему административное здание Цен­тра Го­сударственной инспекции по ма­ломерным судам МЧС России по Кур­ганской об­ласти, причинив федеральному бюджету ущерб на сумму около 600 тыс. рублей.

Татьяна Жаткина
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