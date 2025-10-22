В Кургане водитель сбил школьницу на пешеходном переходе. Видео
Школьница перебегала пешеходный переход на красный цвет светофора
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане водитель сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Девочка перебегала дорогу на красный для пешеходов цвет светофора. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, сообщили в ГАИ.
Авария произошла днем 21 октября по улице Бажова в Кургане. «Водитель Ваз 21102 при проезде регулируемого перекрестка ул. Бажова — Профсоюзная на желтый сигнал светофора, допустил наезд на 11 летнего пешехода. Девочка перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения», — сообщили в ГАИ. Ребенок направлялся из школы домой, уточнили в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах. В ведомстве советуют пройти с ребенком безопасный маршрут «дом-школа-дом» и убедиться, что школьник знает, как правильно пересекать проезжую часть. Особое внимание просят уделять разъяснению последствий нарушений Правил дорожного движения и необходимости следовать сигналам светофора.
