Школьница перебегала пешеходный переход на красный цвет светофора Фото: Екатерина Сычкова

В Кургане водитель сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Девочка перебегала дорогу на красный для пешеходов цвет светофора. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, сообщили в ГАИ.

Авария произошла днем 21 октября по улице Бажова в Кургане. «Водитель Ваз 21102 при проезде регулируемого перекрестка ул. Бажова — Профсоюзная на желтый сигнал светофора, допустил наезд на 11 летнего пешехода. Девочка перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения», — сообщили в ГАИ. Ребенок направлялся из школы домой, уточнили в ведомстве.