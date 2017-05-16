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16 мая 2017
15 мая 2017
01:52  16 мая 2017 0

В Британии 101-летний ветеран войны совершил прыжок с парашютом

День ВДВ, прыжок с парашютом, парашютист
Брайсон Уильям Вердан Хейс стал старейшим парашютистом в миреФото: Александр Мамаев © URA.RU

Британец Брайсон Уильям Вердан Хейс решил необычным способом отпраздновать свой день рождения. Через месяц после того, как ему исполнился 101 год, он совершил прыжок с парашютом и стал самым пожилым парашютистом в мире.

Ветеран Второй мировой войны прыгнул в тандеме с инструктором на авиабазе в графстве Девон с высоты 15 тысяч футов (4,5 километра). Вместе с ним прыжок совершили родственники — 16-летний правнук Стэнли, 21-летняя правнучка Элли, 50-летний внук Роджер и 74-летний сын Брайан.

После приземления Хейс заявил, что находится «абсолютно на седьмом небе», передает «Федеральное агентство новостей».

Хейс надеется повторить этот опыт и в будущем: «Когда мне будет 102 или 103 года. Если здоровье позволит, если рассудок будет крепким, все получится».

Как сообщает «Росбалт», первую попытку прыгнуть с парашютом британец предпринял, когда ему исполнилось 100 лет. А вообще желание совершить прыжок у него возникло в 90-летнем возрасте.

Брайсон Уильям Вердан Хейс во время Второй мировой войны служил в войсках связи, был удостоен ордена Почетного легиона за отвагу на полях сражений в Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции.

Прежним обладателем рекорда является канадец Арман Гендро. Он прыгнул с парашютом в возрасте 101 года и трех дней, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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