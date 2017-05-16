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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
04:00  16 мая 2017 0

В городке чекистов горит дом ФОТО

Загорелась кровля здания на проспекте Ленина, 69/14Фото: Оперативные Ночные Новости

В центре Екатеринбурга тушат пожар. По предварительным данным, горит кровля дома по проспекту Ленина, 69/14.

Здание расположено в городке чекистов. На улице Первомайской, рядом с местом происшествия, выставлено оцепление ГИБДД. В ликвидации пожара задействованы две автолестницы. Причина возгорания пока не установлена. Пожарные проводят разведку на чердаке здания.

Как передают «Оперативные ночные Новости», жильцов дома временно эвакуируют в близлежащие школы. На базе гимназии №37 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жителей. Пожар, который удалось было потушить, вспыхнул с новой силой. На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Всего в тушении пожара задействованы 16 единиц техники и 46 человек личного состава.

По уточненным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар возник около часа ночи в квартире на верхнем этаже. Конструктивные особенности дома: пустотные перекрытия и деревянные перегородки — способствовали распространению огня на чердак и кровлю дома. Площадь пожара составляет 100 кв. метров.

«Пожарные принимают все меры к локализации огня и не допущению его распространения по пустотам строения. С помощью высотной техники пожарные и спасатели работают на кровле дома. Производится вскрытие кровли с помощью специнструмента и тушение огня», — сообщили в ведомстве.

Из дома эвакуированы 82 человека, в том числе восемь детей. Двух человек с ограничением движения пожарные вынесли на носилках. По предварительной информации пострадавших нет.

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Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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