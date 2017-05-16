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16 мая 2017
15 мая 2017
08:06  16 мая 2017 1

Украина ведет переговоры с США об исключении России из «нормандской четверки»

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, войска, крым, солдаты, военные, украина, флаг
Киев добивается продолжения переговоров без участия КремляФото: Валентина Свистунова © URA.RU

МИД Украины ведет переговоры с лидерами западных стран о создании альтернативной «нормандской четверки», которая займется урегулированием конфликта на Донбассе без участия России.

О возможности создания подобной контактной группы стало известно после встречи главы украинского МИД Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом. По завершению встречи в Белом доме украинские дипломаты отправились в Брюссель, где планируют продолжить агитацию европейских партнеров за исключение России из дальнейших переговоров по ситуации на юго-востоке страны.

Источники газеты «Известия» в дипломатических кругах Украины сообщают, что Киев обеспокоен нежеланием администрации Трампа принимать активное участие в урегулировании украинского кризиса. При этом они подчеркивают, что идея Климкина изначально обречена.

«Климкин делает некорректные заявления. Между Америкой и Россией есть собственные отношения, и он не может их изменить или повлиять на них. Украине нужен мир. Чтобы не погибали дети, мирные жители, не рушились дома. Политический хаос можно прекратить только путем переговоров с Россией, США и Европой», — рассказала «Известиям» депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева.

Во многом создание альтернативной контактной группы осложняется и тем, что Франция и Германия на правах основных участников «нормандской четверки» не хотят терять своих позиций в данном вопросе. К тому же, исключение России из переговоров по Донбассу станет фактическим признанием того, что Кремль не является стороной конфликта.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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