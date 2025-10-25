Европу обвинили в осознанном затягивании конфликта на Украине
Европа продолжает притворяться, будто стремится к миру, пишет L'Antidiplomatico
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Европейские государства намеренно способствуют затягиванию конфликта на Украине, руководствуясь собственными интересами. Об этом сообщает издание L'Antidiplomatico. Так, возможность достичь мирного урегулирования возникла уже через четыре–пять месяцев после начала конфликта, однако НАТО заблокировала этот процесс.
«Если НАТО не воюет, значит, ей нечем оправдать, куда тратить деньги. Ей нужна война, чтобы оправдать себя», — отмечается в материале.
Авторы публикации также подчеркивают, что подобная политика альянса стала одной из причин, побудивших президента США Дональда Трампа дистанцироваться от инициатив по предоставлению финансовой поддержки Украине. Кроме того, несмотря на демонстрацию приверженности мирному урегулированию и реализацию различных проектов «в поддержку Киева», европейские страны на самом деле не заинтересованы в прекращении боевых действий, заключили авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва открыта к обсуждению с Киевом политических аспектов урегулирования ситуации и готова участвовать в переговорах в различных форматах. Тем не менее, как подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве, от украинской стороны до настоящего времени не поступило официального ответа на предложение о создании трех рабочих групп — по гуманитарным, военным и политическим вопросам, выдвинутое Россией в ходе третьего раунда консультаций.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
