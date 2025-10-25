Европа продолжает притворяться, будто стремится к миру, пишет L'Antidiplomatico Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Европейские государства намеренно способствуют затягиванию конфликта на Украине, руководствуясь собственными интересами. Об этом сообщает издание L'Antidiplomatico. Так, возможность достичь мирного урегулирования возникла уже через четыре–пять месяцев после начала конфликта, однако НАТО заблокировала этот процесс.

«Если НАТО не воюет, значит, ей нечем оправдать, куда тратить деньги. Ей нужна война, чтобы оправдать себя», — отмечается в материале.

Авторы публикации также подчеркивают, что подобная политика альянса стала одной из причин, побудивших президента США Дональда Трампа дистанцироваться от инициатив по предоставлению финансовой поддержки Украине. Кроме того, несмотря на демонстрацию приверженности мирному урегулированию и реализацию различных проектов «в поддержку Киева», европейские страны на самом деле не заинтересованы в прекращении боевых действий, заключили авторы публикации.

Продолжение после рекламы