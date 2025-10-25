Логотип РИА URA.RU
Baza: следствие прекратило дело основателя «Солдатской правды» Михаила Полынкова

25 октября 2025 в 23:23
Дело прекращено

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следствие прекратило дело против автора telegram-канала «Солдатская правда» военкора Михаила Полынкова. Об этом сообщает канал Baza.

«Уголовное дело против Полынкова прекращено за отсутствием состава преступления», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что Полынков вернулся домой к семье. Он имеет право на реабилитацию.

В военно-следственный отдел СК РФ направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Полынкова задержали в Москве летом 2025 года. О подробностях дела не сообщалось.

