Baza: следствие прекратило дело основателя «Солдатской правды» Михаила Полынкова
Дело прекращено
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Следствие прекратило дело против автора telegram-канала «Солдатская правда» военкора Михаила Полынкова. Об этом сообщает канал Baza.
«Уголовное дело против Полынкова прекращено за отсутствием состава преступления», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что Полынков вернулся домой к семье. Он имеет право на реабилитацию.
В военно-следственный отдел СК РФ направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Полынкова задержали в Москве летом 2025 года. О подробностях дела не сообщалось.
