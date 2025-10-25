Студентке грозит до 20 лет за вербовку в запрещенные украинские организации

Московской студентке Костиковой* грозит 20 лет тюрьмы за вербовку в украинские запрещенные организации Фото: Илья Московец © URA.RU

Уголовное дело студентки первого курса Госуниверситета просвещения Полины Костиковой (включена в список террористов и экстремистов) направили в прокуратуру. Девушке грозит 20 лет заключения за вербовку россиян в запрещенные украинские организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранителей.

«Материалы уголовного дела в отношении Костиковой Полины Юрьевны с обвинительным заключением направлены в прокурору для утверждения. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по делу об организации участия в деятельности террористической организации», — передают журналисты, ссылаясь на материалы дела. Отмечается, что подсудимой грозит до 20 лет лишения свободы.

Как пояснили в силовых структурах, студентка полностью признала вину и готова пойти на досудебное соглашение о сотрудничестве. По версии следствия, 22-летняя Костикова в 2022 году покинула Россию и осуществляла деятельность в интересах украинских радикальных структур. Находясь за рубежом — сначала в Турции, затем в Грузии, — студентка занималась финансовым обеспечением экстремистской группировки. Затем она вернулась в Россию, где ее и задержали.

Сначала ее поместили под домашний арест и девушка пыталась самовольно покинуть место содержания. При попытке покинуть страну ее вновь задержали. Сейчас обвиняемая находится в СИЗО Москвы, срок содержания под стражей продлен до 7 ноября.