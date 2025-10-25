В московской квартире обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

Следователи и прокуратура ведет проверку по факту обнаружения тела женщины Фото: Илья Московец © URA.RU

В одном из жилых домов на юго-востоке Москвы было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти — зафиксировано огнестрельное ранение. Согласно предварительной информации от прокуратуры региона, смертельное ранение мог нанести 62-летний гражданский супруг погибшей.

«В квартире жилого дома на улице 2-я Синичкина обнаружено тело женщины 1947 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — заявили в ведомстве. По предварительным данным, к преступлению причастен сожитель погибшей.

В связи с происшествием Лефортовский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве инициировал проведение необходимых процессуальных мероприятий. Координацию деятельности сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия осуществляет первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.

Продолжение после рекламы

Следственные органы и криминалисты продолжают работу на месте произошедшего, устанавливая все обстоятельства трагедии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Следкоме города.