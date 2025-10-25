Ребенок не пережил нападение животных Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на 10-летнего ребенка в Красноярском крае. Тело мальчика с признаками укусов животных обнаружили утром 25 октября на расстоянии полутора километров от СНТ «Теремок», передает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в Березовском районе мальчик направлялся через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. <...> Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — указано в telegram-канале СКР.

В регионе по факту происшествия возбудили уголовное дело. Прокуратура также пытается установить причины и условия, приведшие к трагедии. В крае для семьи погибшего мальчика организовали сбор денежных средств. Позже в том же районе бездомные собаки набросились на мужчину, который вышел на пробежку.