В мире

«Это выглядело круто!»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра

Джордж Клуни сравнил ограбление Лувра сюжетами своих криминальных фильмов
25 октября 2025 в 22:46
Фото: Chris Pizzello / AP/TASS

Американский актер Джордж Клуни прокомментировал недавнее ограбление Лувра, сравнив действия преступников с сюжетами своих знаменитых фильмов. Подытожив, он заявил, что «это было круто». Об этом он рассказал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Его слова передает Variety.

«Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но, как профессиональный вор, я был горд этими парнями. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все новостные организации? Прямо как в „Оушенах“. Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие», — прокомментировал Клуни действия преступников. 

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября 2025 года — вооруженные преступники, разбив окна, вынесли ювелирные украшения из одной из экспозиций и скрылись с места преступления до приезда полиции. В результате инцидента никто не пострадал, музей был временно закрыт для посетителей. В настоящее время французская полиция расследует обстоятельства ограбления Лувра.

