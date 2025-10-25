«Это выглядело круто!»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра

Джордж Клуни оценил действия преступников, ограбивших Лувр Фото: Chris Pizzello / AP/TASS

Американский актер Джордж Клуни прокомментировал недавнее ограбление Лувра, сравнив действия преступников с сюжетами своих знаменитых фильмов. Подытожив, он заявил, что «это было круто». Об этом он рассказал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Его слова передает Variety.

«Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но, как профессиональный вор, я был горд этими парнями. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все новостные организации? Прямо как в „Оушенах“. Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие», — прокомментировал Клуни действия преступников.