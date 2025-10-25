Бастрыкин не стал терпеть одичавших мигрантов, устроивших побоище в московском ЖК
Бастрыкин взял на контроль расследование драки мигрантов в Москве
Фото: Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства по факту драки мигрантов в районе ЖК «Прокшино» в Москве. Об этом рассказали представители СК. Конфликт иностранцев был ожесточенным и вызвал общественный резонанс.
«Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту драки приезжих строителей в районе ЖК „Прокшино“. Уже заведено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщается в telegram-канале «Следком».
Ранее появилось видео массовой драки между мигрантами в ЖК «Прокшино» на территории Коммунарки. Местные жители обратились в полицию, а на место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. По предварительной информации, причины конфликта неизвестны, использовались подручные предметы, а в результате инцидента пострадали автомобили.
