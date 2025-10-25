На концерте Краймбрери разгорелся скандал из-за овербукинга

На прошедшем в Санкт-Петербурге концерте Мари Краймбрери был зафиксирован случай овербукинга. Как сообщают очевидцы, часть зрителей, пришедших на мероприятие, не смогли найти свои места, поскольку они отсутствовали на схеме рассадки. В настоящее время в фойе комплекса наблюдается скопление возмущенных гостей, пытающихся выяснить причины произошедшего, передает telegram-канал Mash на Мойке.

«Овербукинг случился на концерте Мари Краймбрери в „СКА арене“ в Питере — посетители пришли на площадку, но у некоторых их сидений просто не оказалось», — передает telegram-канал. Участники инцидента выражают недовольство действиями организаторов. Они отметили, что значительная часть билетов продали на неудобные участки зала — в некоторых случаях с мест открывался вид лишь на рабочую зону операторов.

Ранее сообщалось, что изначально концерт должен был пройти в Ледовом дворце. Однако тех, кто хотел посетить концерт было много и выступление перенесли на другую площадку. В результате для зрителей возникла путаница. На сидячие места будет произведена повторная рассылка билетов. После публикации информации о смене концертной площадки пользователи в комментариях разделились во мнениях: часть поклонников Краймбрери выразила недоумение по поводу процедуры получения новых билетов, в то время как другие сообщили о получении обновленных документов, однако обратили внимание на несоответствие выбранных ранее мест. Так, одна из зрительниц сообщила, что ее прежний билет был на 405-й сектор, а новый оформлен на 605-й.