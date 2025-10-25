Логотип РИА URA.RU
Дмитриев похвастался коробкой шоколадных конфет с Путиным, которую Россия подарит американцам. Фото

Дмитриев опубликовал фото шоколадных конфет с Владимиром Путиным в подарок США
25 октября 2025 в 23:18
Американским делегатам подарили коробку конфет с портретом Путина

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Шоколадные конфеты с портретом президента России Владимира Путина и надписью «Великие слова великого человека» подарили американским коллегам в рамках мероприятий по российско-американскому диалогу в Нью-Йорке. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, опубликовав фото необычного презента в своем telegram-канале.

Коробка конфет с изображением Владимира Путина

Фото: telegram-канал Кирилла Дмитриева

На фото, опубликованном Дмитриевым, размещена коробка шоколадных конфет с изображением российского президента и надписью: «Великие слова великого человека». Чуть ниже приведена цитата Путина в контексте дипломатических отношений. «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — это бессмысленно».

Накануне спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США для продолжения российско-американского диалога. Отмечается, что помимо налаживания экономических отношений его цель — донести до администрации президента США Дональда Трампа, что на Россию не следует давить.

  • Лучше так
    25 октября 2025 23:27
    Россия предпочитает вступать в противостояние, диалог, когда с ней ведут разговор с позиции интеллектуальной силы....Россия любит таких умных контрагентов...а не иначе...
