Bild: ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России вопреки санкциям

В 2024 году экспорт России увеличился на 18%, а его совокупный объем достиг 330 млрд долларов, несмотря на действие западных санкций. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на информацию, предоставленную Немецким экономическим институтом (Institut der deutschen Wirtschaft, IW). В исследовании института говорится, что, несмотря на санкции, Евросоюз продолжает занимать третье место среди ведущих торговых партнеров России.

«Общий товарооборот сторон составляет 67,5 млрд евро», — говорится в материале Bild со ссылкой на данные IW. Вместе с тем эксперты отмечают значительные изменения в торговой структуре.

Так, объем импорта российских товаров Германией снизился на 92%. Тем не менее общий товарооборот между двумя странами достиг 9,5 млрд долларов. Показатели для Франции и Нидерландов аналогичны — по шесть миллиардов долларов каждая. При этом объемы импорта российской продукции в Венгрию выросли на 31% и составили 6,2 млрд долларов. В то же время внешнеторговый обмен России с Чехией, Словакией, Испанией, Бельгией и Италией существенно сократился по сравнению с уровнем 2021 года.

Согласно оценке IW, главным торговым партнером РФ в 2024 году стал Китай. Эта страна не только занимает ведущие позиции по объему импорта российских товаров (прежде всего нефти, газа и угля), который составил 130 млрд долларов, но и общий объем двусторонней торговли достиг 244,8 млрд долларов. Второе место среди покупателей российской экспортной продукции, преимущественно нефти, заняла Индия, следует из данных Института.

Отдельно отмечается значительный рост товарооборота России с Израилем — в том числе за счет увеличения поставок российской нефти, подчеркивают аналитики. Среди государств, существенно увеличивших импорт российской продукции с 2022 года, в докладе называются Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия.