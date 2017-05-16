Господь услышал молитвы возмущенных христианФото: Илья Московец © URA.RU
Челябинское УФАС возбудило дело об использовании религиозных символов в рекламе микрофинансовой организации, сообщили «URA.RU» в ведомстве. Ростовщикам, выпустившим карманный календарик с молитвой «Отче наш», грозит наказание в диапазоне от полумиллионного штрафа до устного предупреждения.
«Все зависит от того, кто был заказчиком. Штраф для юридического лица варьируется от 100 до 500 тыс. рублей, для ИП — от 4 до 20 тысяч, — пояснила „URA.RU“ пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк. — Но недавние изменения в КоАП предполагают послабление для малого бизнеса, вплоть до устного предупреждения».
Статус заказчика, нарушившего рекламное законодательство, выяснится на заседании, назначенном на 10 июня. В управление приглашены представители ООО МФО «Урал-сервис» и, в качестве заинтересованного лица, МФО «Удобные деньги» — правообладателя размещенного на календарике товарного знака. «Чтобы определиться с заказчиком, мы запросили все связанные документы — договор, согласование макета и т. д.», — пояснила Наталья Мартынюк.
Маленький календарик может вылиться в нешуточную неприятность
Фото: пресс-служба Челябинского УФАС
Скандал вспыхнул в Челябинске в феврале, когда в офисах микрофинансовой организации появились календарики, где рядом со слоганом «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовал текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа. Антимонопольщики среагировали на появившиеся в СМИ сюжеты и комментарии граждан. Причем «креатив» покоробил не только православных, но и явных представителей других конфессий.
«Использование религиозных христианских символов содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. Данную позицию антимонопольного органа разделяют 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших», — пояснили в ведомстве.
Представители РПЦ предпочли наблюдать за процессом со стороны. «Молитва — не интеллектуальная собственность, она, если можно так выразиться, не брендирована. А комментировать чью-то глупость недостойно епархии», — заявил «URA.RU» епархиальный секретарь о. Игорь Шестаков.
Зато отношение к выдающим микрозаймы организациям ранее сформулировал, выступая в Госдуме, патриарх Кирилл. «Эти займы предоставляются без формальностей, но под огромные проценты, доходящие до нескольких сотен. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика — ростовщичество в самом хищническом своем проявлении. Подобные „бизнесмены“ не могут быть названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающими саму идею общественной справедливости», — констатировал патриарх.