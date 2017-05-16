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11 мая 2017
12:23  16 мая 2017 0

Из мэрии Перми уволилась чиновница, в департаменте которой проходили обыски

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Елена Товмасян написала заявление об увольнении по собственному желаниюФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава департамента земельных отношений администрации Перми Елена Товмасян покидает свой пост. В феврале в ведомстве прошли обыски, в результате которых был задержан замначальника департамента Павел Пахунов.

«Елена Товмасян написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она будет работать в нынешней должности до 19 мая. Кто займет пост после ее ухода — пока неизвестно», — пояснили в пресс-службе городской администрации. Источник в мэрии утверждает, что это не последнее увольнение — в скором времени будут еще.

Напомним, в феврале 2017 года в помещениях департамента земельных отношений прошли обыски, был задержан заместитель начальника департамента Павел Пахунов. По неподтвержденной информации, чиновника подозревают во взятке.

Анна Белкина
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