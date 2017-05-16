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Главные новости Курганской области
13:34  16 мая 2017 4

В Зауралье увеличат транспортный налог и отменят льготы для отдельных налогоплательщиков

Совместное заседание комитетов облдумы Курган, лукашук елена
Елена Лукашук пояснила, что эта мера принимается для оздоровления государственных финансов регионаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области во вторник, 16 мая, одобрило поправки в региональный закон, касающиеся налогов. В частности, предполагается увеличение размера ставок транспортного налога на автобусы, самолеты, вертолеты и иные воздушные суда.

Как уточнила начальник финансового управления Елена Лукашук, эта мера позволит получить дополнительный доход в бюджет области в 2018 году в сумме 4,5 млн рублей, в 2019 году — 10,4 млн рублей.

Кроме того, предполагается отмена налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков. «Это налогоплательщики, вновь включаемые в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области, — пояснила Елена Лукашук. — В результате окончания предельного срока налогоплательщиками, реализующими инвестиционные проекты на инвестиционных площадках, дополнительные доходы в бюджет составят в 2018 году — 68,2 млн рублей, а 2019 году — 76,3 млн рублей».

Отменена и льгота по налогу на имущество организаций, управляющих компаний технопарков и резидентов технопарков в связи с ее невостребованностью.

Поправки в закон вступают в силу с 1 января 2018 года. В целом, за счет внесения изменения в данный закон, дополнительные доходы бюджета Курганской области ожидаются в размере 72,7 млн рублей в 2018 году, 86,8 млн рублей в 2019 году, заключила Лукашук.

Анна Бояркина
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