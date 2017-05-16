13:47 16 мая 2017 4

Бычков вышел с одиночным пикетом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский общественник и журналист Егор Бычков вышел с одиночным пикетом к стенам областного управления ФСИН. Он требует прекратить пытки в колонии №5 Нижнего Тагила.

Глава благотворительного фонда «Живи малыш» и руководитель тагильского агентства новостей «Между строк» Егор Бычков ранее уже записал видеообращение, потребовав объективного расследования фактов вымогательств и пыток в нижнетагильской колонии. По словам Бычкова и членов ОНК Свердловской области, в ИК-5 из осужденных систематически выбивают денежные средства на «спокойную жизнь». Несогласных или неимущих подвергают пыткам.

Фото: с личной страницы Евгения Маленкина в соцсети Facebook

Одним из последних осужденных, заявивших о пытках, стал Фарух Бердиев. По словам мужчины, ему пришлось вспороть себе живот, чтобы прекратить шестилетние издевательства со стороны так называемых «активистов» колонии и сотрудников администрации.

Впрочем, руководство свердловской ФСИН отрицает существование пыток. По факту поступивших заявлений от осужденных начата проверка.

«В случае подтверждения информации наказание по закону РФ понесут сотрудники УИС. Если же информация в заявлении осужденного, распространяемая рядом правозащитников, не подтвердится после проверки, то сотрудники ИК-5 подадут в суд на осужденного за клевету, а юристы ГУ ФСИН направят исковые заявления в суд на интернет-ресурсы, которые размещали недостоверные и непроверенные сведения и имена сотрудников», — сообщал пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.