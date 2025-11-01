Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Север Свердловской области накрыло снегом. Фото

01 ноября 2025 в 16:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Выпавший снег продолжает лежать

Выпавший снег продолжает лежать

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Североуральск и Карпинск, а также другие города северной части Свердловской области 1 ноября накрыло снегом. Соответствующими фотографиями местные жители делятся в соцсетях.

На снимках видно, как деревья побелели от снега. Осадки, покрывающие землю, не тают. Жители Серова сообщали о снегопаде еще 31 октября. 

По прогнозу синоптиков, на севере области ожидается сохранение снежного покрова высотой до 1-2 см. На юге же выпали осадки в виде мокрого снега. Ранее мы писали, что снег пошел в Екатеринбурге. 

Продолжение после рекламы


  • alt-text
  • alt-text
1/2

Так деревья выглядят в Карпинске

Фото: скрин из соцсетей

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал