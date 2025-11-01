Север Свердловской области накрыло снегом. Фото
Выпавший снег продолжает лежать
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Североуральск и Карпинск, а также другие города северной части Свердловской области 1 ноября накрыло снегом. Соответствующими фотографиями местные жители делятся в соцсетях.
На снимках видно, как деревья побелели от снега. Осадки, покрывающие землю, не тают. Жители Серова сообщали о снегопаде еще 31 октября.
По прогнозу синоптиков, на севере области ожидается сохранение снежного покрова высотой до 1-2 см. На юге же выпали осадки в виде мокрого снега. Ранее мы писали, что снег пошел в Екатеринбурге.
Так деревья выглядят в Карпинске
Фото: скрин из соцсетей
