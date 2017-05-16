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16 мая 2017
13:17  16 мая 2017 29

Порошенко заблокировал на Украине «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
Сервисы "Яндекса" станут недоступны для украинских пользователейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Власти Украины приняли решение о блокировке на территории страны социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом стало известно после подписания Петром Порошенко нового указа, направленного на расширение антироссийских санкций.

Соцсети заблокированы в рамках ограничений, которые были приняты в отношении Mail.Ru Group. В список заблокированных популярных российских ресурсов также внесены все сервисы «Яндекса», включая главную страницу поисковика, сообщает газета «Известия».

Помимо этого в санкционном списке оказались сайты разработчиков антивирусов «Лаборатории Касперского» и DrWeb.

Санкционный указ, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 15 мая 2017 года.

Сергей Макеев
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