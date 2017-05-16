14:33 16 мая 2017 0

Воду отключат 17 мая с 9:00 до 21:00 часа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в среду, 17 мая, ограничат водоснабжение нескольких домов и детского сада в центре города. Бригада «Водного союза» будет выполнять врезку водопровода и устранять аварийную ситуацию по ул. Пушкина 1а, сообщили в пресс-службе предприятия.

С 9 до 21 часов без холодного водоснабжения останутся дома по адресу: ул. Зорге, 5, 16, 18, 18а; — ул. Свердлова, 34, 36; — ул. Пушкина, 6, 6а, 8, 10, 14, а также детский сад «Сказка» по ул. Пушкина, 1а.