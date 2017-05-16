{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
14:53  16 мая 2017 0

Советник Путина подсчитал потери «Яндекса» и «ВКонтакте» от санкций Украины

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
Украинским юзерам придется прибегать к хитростям для попадания в российские соцсетиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Советник президента РФ Герман Клименко заявил, что российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» не пострадают от санкций, принятых руководством Украины в отношения Mail.ru Group.

«Санкции никак не скажутся, пожалуй, кроме „Яндекса“, не знаю, насколько его это коснется. С точки зрения рекламных доходов, я уверен, что это, мягко говоря, даже не соответствует в процентном отношении. У нас в российском интернете общая масса украинцев — 12, 5%. Я думаю, что от дохода — это не больше 3%», — цитирует слова Клименко телеканал RT.

Советник президента России также подчеркнул, что Украине будет крайне трудно реализовать блокировку ресурсов на практике, поскольку аудитория соцсетей будет обходить запрет с помощью VPN-подключений.

Новый пакет антироссийских санкций, подписанный Петром Порошенко, предусматривает ограничения в отношении 1228 российских граждан и 468 юридических лиц.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров