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Главные новости Ямала
15:01  16 мая 2017 1

На Ямале после скандала с избиениями в интернате сменился прокурор

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, прокурор, погон
В Тазовском районе новый прокурорФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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В ямальской школе ученики избивают педагогов
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В Тазовском районе ЯНАО назначен новый прокурор. Им стал младший советник юстиции Алексей Кугаевский, сообщили в прокуратуре Ямала.

Соответствующий приказ генпрокурора вышел 12 мая 2017 года. Согласно официальной справке, г-н Кугаевский родился в 1985 году. Работать в прокуратуре начал в 2007 году, после окончания ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского». С октября 2015 года состоял в должности прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры округа.

Тазовский район попал в негативную повестку из-за конфликта в школе-интернате Гыды. Педагоги заведения пожаловались губернатору и написали обращение в «URA.RU» из-за того, что подростки избивают учителей и держат в страхе весь поселок. Силовики, по данным заявителей, на это не реагируют, как и руководство интерната.

При этом сотрудники также указали на непрозрачность госзакупок и плохое оснащение интерната, которое не соответствует суммам, выделяющимся из бюджета на его содержание. Окружной департамент образования отказывается раскрывать итоги масштабной проверки, которая была проведена в школе после публикации агентства.

В прокуратуре смену прокурора с ЧП не связывают, указывая, что предыдущий прокурор района перешел на новое место работы.

Юлия Фролова
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