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16 мая 2017
16:02  16 мая 2017 0

В Екатеринбурге представят новый вид компьютеров с более высокой производительностью

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
На конференции по развитию городов в Екатеринбурге гостям расскажут о новом виде компьютеровФото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшем будущем на российском рынке появится альтернатива традиционным компьютерам с куда более высокой производительностью. Новый вид вычислительного устройства, основанный на новых физических принципах (квантовой механике), позволит сделать серьезный прорыв в различных областях науки.

Как рассказал «URA.RU» руководитель направления «Разумные города» в компании IBM Виктор Игнатов, идея создания квантового компьютера впервые была высказана еще в 80-е годы и была продиктована потребностями решения многомерных задач в квантовой химии. В 90-х годах IBM начала работу в этом направлении, и 6 марта 2017 года, спустя десятилетия различных исследований, анонсировала программу создания первого квантового компьютера.

«Применение квантовых компьютеров может дать значительный эффект в таких областях как дизайн лекарственных препаратов и создание новых материалов», — пояснил собеседник агентства.

Более подробно о новации и ее применении на рынке Игнатов расскажет на международной конференции «Устойчивое развитие городов», которая пройдет 19 мая на площадке Ельцин Центра. Участие в мероприятии также примут мировые эксперты и ученые, которые будут обмениваться опытом по изменению городских пространств, развитию «зеленых» технологий, а также знаниями об инновациях.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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