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Главные новости Ямала
17:13  16 мая 2017 0

Ямальское Заксобрание все-таки рассмотрит скандальный законопроект о депутатах-прогульщиках

Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, кресла, место, заксобрание янао, депутаты, пустые
Закон, позволяющий лишать мандатов прогульщиков, все-таки вынесут на рассмотрение Заксобрания ЯмалаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На очередном заседании Законодательного собрания Ямала депутаты планируют рассмотреть поправки в окружной закон о статусе депутата. Законопроект подразумевает возможность лишать парламентариев мандата за систематические пропуски заседаний без уважительных причин. Инициатива поступила еще в прошлом году, но все время отправлялась на доработку и вызвала массу споров среди парламентариев.

Заместитель председателя Заксобрания, глава комитета по госустройству Сергей Харючи подтвердил корреспонденту «URA.RU», что парламентарии наконец-то пришли к общему мнению и сформировали текст законопроекта, который устроил все стороны.

Согласно правкам, у депутатов появится возможность лишать коллег мандата за пропуск трех заседаний без уважительных причин. Среди уважительных причин могут быть болезни, похороны близких родственников, свадьба депутата, отпуск, служебная командировка и обстоятельства непреодолимой силы. В остальных случаях депутата будет ждать публичное порицание на ближайшем заседании Заксобрания и публикация в СМИ, а затем и лишение мандата.

Инициатор правок депутат Иван Вершинин рассказал, что после всех изменений и согласований конечный вариант законопроекта мало чем отличается от того, который был предложен изначально.

«Практически все наши замечания в проекте были учтены. Но я считаю, что все это можно было не затягивать на целый год и принять закон еще в прошлом году», — отметил парламентарий.

Вячеслав Егоров
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