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Главные новости Курганской области
17:03  16 мая 2017 0

Кокорин предложил председателю совета директоров «Газпрома» продукцию курганских предприятий. ФОТО

Совещание с участием Виктора Зубкова прошло в Сафакулевском районефото: пресс-служба губернатора Курганской области

Губернатор Алексей Кокорин предложил председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову расширить перечень курганских предприятий, которые готовы сотрудничать с «Газпромом». Об этом говорилось во вторник, 16 мая, на совещании в Сафакулевском районе, сообщили в пресс-службе губернатора.

«У нас работает ряд предприятий, которые являются основными поставщиками продукции для нужд структурных подразделений ПАО «Газпром» — это такие предприятия Курганской области, как «Корвет», «Курганхиммаш», «МКТ-АСДМ», «РТМТ», Курганский арматурный завод, «Курганспецарматура», — напомнил Кокорин, — Вместе с тем с целью реализации программы импортозамещения в нефтегазовом комплексе для нужд ПАО «Газпром» и дочерних предприятий существует готовность еще 11 предприятий Курганской области выпускать продукцию более чем по 240 позициям перечня наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производств с целью технологического развития ПАО «Газпром», — отметил глава региона. Кокорин предложил подписать специальную дорожную карту по расширению сотрудничества.

На совещании также обсудили вопросы дальнейшей газификации Курганской области, развития газоснабжения и газомоторной инфраструктуры региона, а также расчеты за поставленный газ.

В настоящее время уровень газификации природным газом Зауралья составляет 48%. В области газифицировано более 187 тыс. квартир в 14 районах и в городах Кургане и Шадринске, переведено на природный газ 2675 котельных всех форм собственности.

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Совещание с председателем совета директоров ПАО «Газпром» фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Анна Бояркина
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