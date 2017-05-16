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Главные новости Челябинской области
17:12  16 мая 2017 0

На Урале 12-летний школьник изнасиловал второклассницу. Девочка выжила чудом

Клипарт, детское насилие
Имена преступника и жертвы не разглашаютсяФото: depositphotos.com © URA.RU

В Златоусте по обвинению в изнасиловании задержан 12-летний мальчик, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области. Первоначально предполагалось, что девятилетняя девочка стала жертвой взрослого мужчины.

Поскольку предполагаемый преступник слишком мал для уголовного наказания, следователь подал ходатайство о его помещении в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Школьницу, которая отправилась в магазин, жестоко избили и изнасиловали 11 мая в одном из заброшенных зданий на улице Виктора Геппа. К вечеру девочка сумела добраться до своего дома и потеряла сознание под дверями. Без сознания ее увезли в больницу, а правоохранители обратились к жителям города с просьбой о помощи в розыске насильника. Когда жертва после операции пришла в сознание, выяснилось, что преступление совершил отнюдь не взрослый мужчина.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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