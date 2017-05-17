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Главные новости Курганской области
08:39  17 мая 2017 0

В Кургане депутаты оценят работу мэра. Ему предстоит выслушать немало замечаний

Брифинг Руденко Поршань Курган, руденко сергей
Сергею Руденко предстоит выслушать немало замечанийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Кургана Сергей Руденко выступит с отчетом о своей работе за прошедший год. В среду, 17 мая, городские депутаты заслушают его доклад в ходе совместного заседания комиссий, сообщается на сайте администрации города.

Окончательно оценку работе мэра Кургана депутаты подведут в ходе заседания городской думы на следующей неделе. Однако основные замечания могут высказаны заранее — в ходе предварительного слушания.

Ранее с подобным отчетом выступил руководитель администрации города Андрей Потапов, его работу депутаты признали удовлетворительной, а вот годом ранее обрушились с критикой на экс-руководителя Александра Поршаня, после чего он ушел в отставку.

Татьяна Жаткина
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