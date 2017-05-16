20:50 16 мая 2017 0

Фальков предложил коллегам по Думе юридическую помощь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

После провала семи законопроектов за один день, фракции ЛДПР в Тюменской областной думе предложили помощь юристов крупного местного вуза. С таким предложением на заседании думского комитета по социальной политике к главе фракции Глебу Трубину обратился председатель комитета Валерий Фальков.

Сразу семь законопроектов, внесенных в облдуму либерал-демократами, во вторник, 16 мая, на заседании комитетов по государственному строительству и по социальной политике депутаты не рекомендовали к рассмотрению Думой. В частности, речь идет о внесении изменений в областные законы о развитии казачества, о государственных должностях, о физической культуре и спорте, о дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей. В большинстве случаев претензии сводились к плохой проработке материала и юридическим ошибкам, допущенным разработчиками. Депутат Владимир Ульянов на заседании комитета по госстроительству даже посоветовал коллеге не торопиться с внесением инициатив, чтобы законопроекты не вносились исключительно ради «галочки».

«То, что [дума] перегружена законами, так это делают депутаты определенной фракции, — под смех в зале возразил Трубин. — И новые законы регулярно принимаются на каждом заседании».

По словам председателя комитета Фуата Сайфитдинова, намеки Трубина абсолютно необоснованны. «На уровне подготовки законопроекта надо больше консультироваться, работать с юристами, специалистами, — пояснил депутат. — Дружные были рекомендации и со стороны правительства, и со стороны юстиции, что законопроекты, наверное, имеют право [на жизнь], но, тем не менее, нуждаются в серьезной доработке».

Буквально через пару часов на заседании думского комитета по соцполитике Трубину также посоветовали не спешить с внесением плохо проработанных законопроектов. Вице-губернатор Сергей Сарычев напомнил, что у фракции ЛДПР есть возможность консультаций с экспертами в аппарате самой фракции и в Думе. «Ну давайте будем собираться и обсуждать!» — попросил он. «К сожалению, ни правовое управление, ни кто другой не оказывают содействия. Да, в Думе есть целое управление, но, к сожалению, взаимодействия с фракциями, в частности с нашей, у него нет», — парировал Трубин.

В ответ председатель комитета, ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков предложил либерал-демократам помощь юристов вуза. «Если необходимо, мы на безвозмездной основе окажем соответствующую поддержку», — отметил он.

Как пояснил Фальков корреспонденту «URA.RU», с юридической точки зрения ситуация, когда законопроект отправляется на доработку, выглядит совершенно нормально и сдвигать акценты на политическую или фракционную составляющую нельзя. «Я обращаюсь ко всем руководителям фракций, — заявил Фальков. — Университет открыт, это наша миссия — заниматься просвещением и образованием, в том числе правовым просвещением. У нас очень хорошее взаимодействие с ведущими юридическими центрами России, и по большинству сложных вопросов мы можем дать квалифицированные советы, рекомендации, поработать над законопроектами. Мы тоже хотим, чтобы Тюменская область динамично развивалась, и мы готовы делать это на безвозмездной основе».

Сам Трубин на заседании комитета заявил, что примет предложение ректора ТюмГУ.