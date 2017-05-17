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17 мая 2017
16 мая 2017
23:48  16 мая 2017 0

Якунин признался, чем занимается после ухода из РЖД

Открытая встреча с Владимиром Якуниным в ОПРФ. Москва, якунин владимир
Якунин работает по нескольким направлениямФото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший президент РЖД Владимир Якунин поделился информацией о том, чем он занимается после ухода с поста руководителя крупной компании.

По словам Якунина, его жизнь стала более интенсивной, чем в период руководства РЖД. В этом Якунин признался на круглом столе по теме «Почему идеи большевиков близки обществу спустя 100 лет после революции», на котором Якунин представлял доклад от фонда Андрея Первозванного, пишет РБК.

Также бывший глава РЖД сказал, что доволен тем, что о нем стали намного реже упоминать СМИ. «Любой нормальный человек, если только он не из шоу-бизнеса, мечтает, чтобы о нем как можно меньше писали», — признался Якунин.

Как выяснилось, в настоящее время экс-глава крупной компании много занимается кафедрой, институтом диалога цивилизаций, а также фондом Андрея Первозванного.

Лев Истомин
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