08:26 17 мая 2017 0

Денис Вороненков был прокурором и депутатом с купленным высшим образованием Фото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook

Убитый в Киеве экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков никогда не оканчивал вуза, но при этом работал в прокуратуре и получал от руководства наградные пистолеты. Следствие обнаружило в биографии бывшего народного избранника много белых пятен.

После убийства Вороненкова из его кварты было изъято два наградных пистолета: австрийский пистолет Glock и российский ПСМ, пишет «Коммерсант». Как утверждает издание, Glock депутат получил от властей Киргизии за весомый (обычно он составляет несколько десятков тысяч долларов) вклад в развитие материально-технической базы правоохранительных органов. Второй пистолет достался парламентарию «за мужество», когда он работал в ФСКН, однако где его проявил Вороненков, следствию выяснить так и не удалось.

Еще более интересной оказалась история с высшим образованием покойного экс-депутата. После окончания Ленинградского суворовского училища в 1988 году Вороненков поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, но через два года ушел оттуда на срочную службу в воинскую часть, расположенную в Бобруйске. Службу связистом Вороненков умудрялся совмещать с работой барменом и официантом в питейных заведениях в Минске. После службы Вороненков в 1995 году поступил в Военную гуманитарную академию в Москве. При этом, не имея высшего юридического образования, господин Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона сначала следователем, а затем помощником прокурора.

Диплом юриста Вороненков представил работодателям в феврале 1996 года, но из Рязанского госуниверситета им. С. Есенина. Как установило следствие, там экс-депутат вместо положенных пяти лет «проучился» всего три месяца. При поступлении в вуз он представил справку о том, что с 1990 по 1994 год учился и окончил Петрозаводский госуниверситет. На запрос следователей в этот университет пришел ответ, что студента Дениса Вороненкова у них никогда не было.

Отсутствие реального высшего образования не помешало Денису Вороненкову защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Защита проходила у научного руководителя в Рязани, который якобы принимал у будущего политика и госэкзамены.

В следствии отмечают, что эти данные не имеют прямого отношения к преступлению, совершенному против Вороненкова на Украине, но характеризуют его как человека, склонного к аферам.

Бежавший на Украину от следствия экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Киллер выпустил в него несколько пуль. В России Вороненкову грозило уголовное преследование за рейдерский захват здания в Москве и мошенничество.