Путин наградил Михалкова орденом
21 октября 2025 в 20:17
Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Информация находится на сайте правовых актов.
