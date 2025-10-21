Россиянам массово стали звонить якобы представители военкомата

Россиян предупредили о схеме мошенников «звонока из военкомата» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиянам массово поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками военкоматов: ежедневно фиксируются тысячи подобных случаев. Об этом сообщила пресс-служба Сбера. По информации службы кибербезопасности банка, злоумышленники используют новую схему: они звонят мужчинам призывного возраста и родственникам участников специальной военной операции, чтобы получить коды из СМС, а затем похитить деньги.

«Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи с проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель — выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги», — сообщили в пресс-службе кредитной организации URA.RU. В первой схеме жертвами становятся молодые люди, которым объясняют: якобы для осенней призывной кампании необходимо актуализировать личные сведения или ознакомиться с повесткой в электронном реестре воинского учета.

Мошенники ссылаются на внедрение в 2025 году государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета», авторизация в которой происходит через «Госуслуги». Во второй схеме злоумышленники связываются с родственниками погибших военнослужащих, сообщая о якобы посмертном награждении. Для получения «награды» предлагается записаться в электронную очередь, что также требует передачи кода из СМС.

После того как код оказывается в распоряжении мошенников, они начинают запугивать жертву сообщениями о взломе аккаунта и даже угрозами уголовного преследования. Злоумышленники требуют перевести деньги на так называемый «безопасный» или «специальный» счет, чтобы избежать проблем с законом.

«Некоторые мошеннические легенды используются сезонно или опираются на новостную повестку. Сейчас идет осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронте. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах», — предостерег заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.