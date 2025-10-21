Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Суд арестовал экс-заместителя председателя правительства Ульяновской области

21 октября 2025 в 20:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Экс-заместитель председателя правительства Ульяновской области был взят под стражу по решению суда. После того как подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, следственные органы направили в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СК по региону.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал