Суд арестовал экс-заместителя председателя правительства Ульяновской области
21 октября 2025 в 20:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Экс-заместитель председателя правительства Ульяновской области был взят под стражу по решению суда. После того как подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, следственные органы направили в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СК по региону.
