Суд арестовал экс-заместителя председателя правительства Ульяновской области

Срочная новость Фото: © URA.RU

Экс-заместитель председателя правительства Ульяновской области был взят под стражу по решению суда. После того как подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, следственные органы направили в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СК по региону.