Общество

Россиянам напомнили, что сертификаты безопасности Visa и Mastercard перестали действовать

Ткачев: Visa и Mastercard работают по протоколам безопасности системы МИР
21 октября 2025 в 20:35
По словам Ткачева, карты Visa и Mastercard работают по протоколам безопасности системы МИР

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сертификаты безопасности международных платежных систем Visa и Mastercard в России прекратили свое действие. Об этом напомнил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Центральным Банком выстроена эшелонированная система безопасности, поэтому владельцам таких карт, выпущенных еще до 2022 года, не стоит опасаться», — сказал Ткачев, его слова приводит telegram-канал Госдумы РФ.

Депутат также добавил, что тем не менее, следует учитывать, что полностью устранить все риски в данной ситуации невозможно, поскольку функционирование карт во многом определяется решениями самой платежной системы. Он отметил, что в настоящее время все транзакции по данным картам осуществляются согласно стандартам безопасности национальной платежной системы МИР.

Ранее в Центробанке поясняли, что постепенный отказ от карт Visa и Mastercard связан с окончанием срока действия их сертификатов безопасности, а российские банки переводят клиентов на национальную платежную систему «Мир». С 1 января 2025 года чипы старых карт перестали соответствовать международным стандартам, однако резких шагов по их отключению не предпринималось, чтобы не создавать неудобств гражданам.

Следующий материал