Россиянам напомнили, что сертификаты безопасности Visa и Mastercard перестали действовать

По словам Ткачева, карты Visa и Mastercard работают по протоколам безопасности системы МИР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сертификаты безопасности международных платежных систем Visa и Mastercard в России прекратили свое действие. Об этом напомнил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Центральным Банком выстроена эшелонированная система безопасности, поэтому владельцам таких карт, выпущенных еще до 2022 года, не стоит опасаться», — сказал Ткачев, его слова приводит telegram-канал Госдумы РФ.

Депутат также добавил, что тем не менее, следует учитывать, что полностью устранить все риски в данной ситуации невозможно, поскольку функционирование карт во многом определяется решениями самой платежной системы. Он отметил, что в настоящее время все транзакции по данным картам осуществляются согласно стандартам безопасности национальной платежной системы МИР.

