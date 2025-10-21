Четыре россиянки пробились в финалы в отдельных видах на чемпионате мира по спортивной гимнастике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийская чемпионка в команде и абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова вышли в три финала по итогам квалификации на чемпионате мира. Соревнования проходят в Джакарте (Индонезия). Помимо нее это удалось сделать еще трем спортсменкам. Об этом следует из итоговых данных чемпионата мира, опубликованных 21 октября.

Мельникова заняла первое место в индивидуальном многоборье, набрав 54,566 балла. Вместе с ней в финал прошла Людмила Рощина, показавшая седьмой результат — 52,065 балла. В финальных соревнованиях на отдельных снарядах в опорном прыжке за медали будут бороться Мельникова (14,499 балла, первое место в квалификации) и Анна Калмыкова (13,916 балла, четвертый результат). На разновысоких брусьях в финал вышли Мельникова (14,500 балла, третья позиция) и Лейла Васильева (14,200 балла, пятое место). Таким образом российские гимнастки, выступающие в нейтральном статусе, квалифицировались в шесть финалов.

Однако спортсменки из России не смогли квалифицироваться в число восьми лучших в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях. Первый финал мирового первенства в мужском индивидуальном многоборье пройдет 22 октября, где свою программу представит Даниел Маринов. Финал женского индивидуального многоборья намечен на 23 октября, а решающие выступления в отдельных дисциплинах многоборья состоятся 24 и 25 октября.