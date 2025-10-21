Роскомнадзор не отменял ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор высказался о звонках в Telegram и WhatsApp* Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Роскомнадзор не принимал решений об отмене ограничений на совершение звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской) для пользователей в России. Об этом сообщили представители ведомства, отвечая на вопросы о возобновлении функции аудио- и видеозвонков в этих сервисах без использования VPN у некоторых абонентов.

«Решений об отмене ограничений не принималось», — сообщили в Роскомнадзоре, комментируя сообщения пользователей о восстановлении связи в популярных зарубежных мессенджерах. Информацию об этом передает РИА «Новости».

В августе Роскомнадзор объявил о введении частичных ограничений на голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Мотивируя принятое решение, ведомство указало на необходимость защиты граждан от мошеннических действий, которые, по данным регулятора, учащаются в зарубежных сервисах обмена сообщениями. Ранее часть пользователей в России отметила, что смогла вновь совершать звонки в Telegram и WhatsApp* без необходимости использовать VPN-сервисы.

