В мире

США

AFP: встреча Трампа и Зеленского в пятницу была «напряженной и сложной»

21 октября 2025 в 21:03
Трамп предлагал Зеленскому отказаться от Донбасса, пишет AFP

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, прошедшая 17 октября в Вашингтоне, оказалась напряженной и сложной. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По данным источника, американский лидер оказывал давление на украинскую сторону, настаивая на уступках по Донбассу.

«Трамп оказывал давление на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса», — пишет AFP. Там же ее охарактеризовали как «напряженную и сложную».

Ранее Дональд Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. В ходе переговоров Трамп неоднократно выражал недовольство позицией Киева, демонстрируя раздражение. Сообщается, что в какой-то момент Трамп сбросил со стола карты боевых действий, что лишь усилило напряженность в зале. После переговоров с Зеленский связался с европейскими коллегами и сообщил им, что президент США действительно поднимал вопрос уступок, однако настаивать на этом не стал. 

