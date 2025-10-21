NYT: Трамп рекомендовал Зеленскому отдать территории

Трамп предлагал Зеленскому пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией Фото: Official White House / Shealah Craighead

Глава США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал Киев рассмотреть возможность территориальных уступок ради прекращения конфликта с Россией. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, знакомого с деталями переговоров.

«Трамп… призвал к тому, чтобы Зеленский передал территории… для прекращения кровопролития», — приводит издание слова своего источника. Журналисты NYT подчеркивают, что, несмотря на этот призыв, американский лидер после встречи принял позицию Зеленского, который на уступки идти не намерен.

Встреча двух президентов прошла 17 октября в Вашингтоне. Сообщается, что американский лидер постоянно ругался, а в один момент «сбросил» со стола все разложенные на нем карты боевых действий. Переговоры прошли в напряженной атмосфере.

