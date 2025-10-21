Венгрия выступила против ЕС из-за отказа от российского газа
Сийярто заявил о несогласии с ЕС по поводу отказа от российского газа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Венгрия оспорит решение Совета Европейского союза об отказе от импорта российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью телеканалу М1. По словам главы МИД, Будапешт считает решение Совета ЕС неправомерным, поскольку оно было принято квалифицированным большинством, а не единогласно.
«Поэтому, конечно, мы будем обращаться в Европейский суд», — заявил министр иностранных дел Венгрии, отметив, что венгерское руководство не согласно с процедурой голосования. По его словам, совет ЕС рассматривал вопрос о российском газе как торговый, а не санкционный, что позволило принять решение большинством голосов.
Сийярто подчеркнул, что страна намерена использовать все юридические механизмы для защиты своих энергетических интересов. Ране Венгрия и Словакия выступили против отказа от российского газа, однако не смогли воспользоваться правом вето из-за особенностей процедуры голосования.
Ранее стало известно, что Евросоюз решил запретить импорт российского газа с 1 января 2028 года. Сообщается, что совет согласовал свою переговорную позицию по проекту постановления о поэтапном отказе от импорта российского природного газа.
