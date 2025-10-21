Актер «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» ушел из жизни в 39 лет
Актер умер незадолго до своего юбилея, 1 октября ему бы исполнилось 40 лет
Фото: Фото на документы (2013) / Украина / Star Media / Режиссер Максим Мехеда
Актер театра, кино и телевидения Иван Безбородов скончался на 40-м году жизни. О его смерти 21 октября сообщил портал «Кино-Театр.Ру». По данным издания, артист ушел из жизни за несколько дней до своего 40-летнего юбилея.
«Годы жизни 01.10.1985 — 9.2025», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в карточке актера на сайте портала.
Подробности и причина смерти, как и дата ухода из жизни актера — не сообщаются. По имеющимся сведениям, Безбородов скончался в сентябре, однако эта информация была обнародована лишь сейчас. Артист скончался незадолго до своего юбилея. 1 октября ему исполнилось бы 40 лет.
Безбородов родился в Ленинграде в 1985 году. Впоследствии он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2007 году он был принят в труппу Малого драматического театра — Театра Европы. Его дебют в кино состоялся в 2008 году, после чего артист снялся примерно в двадцати фильмах и телепроектах. К числу наиболее заметных работ Безбородова относят участие в таких сериалах, как «Дорожный патруль», «Литейный» и «Тайны следствия».
Последняя его роль была в 16 сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей». Безбородов снялся 27-й серии под заголовком «Смертельный номер», где исполнил роль иллюзиониста Сергея Николаева.
