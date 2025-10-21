Актер «Улиц разбитых фонарей» скончался в 39 лет: где снимался Иван Безбородов

Для многих смерть актера театра и кино Ивана Безбородова стала шоком Фото: Хвост (2012) / Россия /Star Media при участии Грин Фильм по заказу НТВ / Режиссеры Роман Барабаш, Алексей Молочник

На 40-м году жизни скончался актер Иван Безбородов. Его зрители прежде всего знают по роли фокусника Сергея Николаева в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей-16». URA.RU рассказывает, что известно о жизни и карьере актера, а также о его последних проектах в кино и на телевидении.

Где снимался Иван Безбородов: роли в кино и сериалах

Актер Иван Безбородов начал сниматься в кино в 2008 году. Его дебютными работами стали роль Лехи в сериале «Дорожный патруль-2» (эпизод «Свадебный переполох», фильм 8) и Дмитрий Власов в картине «Начать сначала. Марта» (Россия, Украина). Уже тогда он проявил себя как артист с ярким характерным обаянием и вниманием к деталям.

В 2009 году Безбородов активно работал в телевизионных проектах: сыграл Дениса Васильева, сына Алены, в драме «Право на помилование» (Россия, Украина), Тараса в сериале «Морские дьяволы-3» (эпизод «Опора», 5-я серия), а также появился в «Личном деле капитана Рюмина» в роли диктора и в картине «Брачный контракт» как приятель Обручева (эпизод «Реквием для математика», 4-я серия). В том же году актер снялся в фильме «Дом у большой реки», где исполнил роль Сашка.

2011 год стал для Безбородова особенно насыщенным: он сыграл главную роль Шурика Камакина в российско-украинской драме «Ярость», появился в фильмах «Я ехала домой...» (Родион Красовский), «Наркотрафик» (роль Сиплого), «День отца» (фильм №7) и «Дезертир» (фильм №2). Кроме того, он участвовал в популярном сериале «Литейный, 5-й сезон», где исполнил роль Антона (эпизод «Выход для героя», 4-я серия), и в украинской картине «Дед», сыграв Львова в молодости.

В 2012 году актер появился в сериале «Хвост» в роли художника Миши, а также в эпизоде «Убийство по обмену» (11-я серия). В 2013 году Безбородов снялся в украинском фильме «Фото на документы», где сыграл фотографа Максима Скворцова, и в проекте «Тариф на прошлое», исполнив роль бармена.

Далее последовали работы в крупных российских сериалах. В 2015 году он появился в 15-м сезоне «Тайн следствия», где сыграл Сергея Шмелева (фильм №8 «Смешанные чувства»). В 2017 году актер участвовал в съемках сериала «Акватория», исполнив роль Толи Мышкина (эпизод «Экологи», 17-я серия).

А в 2018 году Безбородов сыграл фокусника Сергея Николаева в легендарном сериале «Улицы разбитых фонарей-16» и появился в эпизоде «Смертельный номер» (27-я серия) — эти проекты стали последними в его фильмографии. После этого он завершил карьеру и больше нигде не снимался по неизвестным причинам.

Кто такой Иван Безбородов: биография актера

Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде. После окончания школы он поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), где обучался на курсе профессора Г. А. Барышевой. В 2008 году получил диплом актера театра и кино.

Еще во время обучения, в 2007 году, Безбородов был принят в труппу Малого драматического театра — Театра Европы, где проработал почти два десятилетия. На сцене МДТ он был задействован в ряде знаковых постановок и заслужил репутацию талантливого, глубокого артиста с узнаваемым стилем игры.

В кино Иван Безбородов дебютировал в 2008 году. Первые роли принесли ему узнаваемость у зрителей. За десять лет кинокарьеры он принял участие примерно в двадцати фильмах и сериалах, нередко воплощая на экране сложные, противоречивые характеры. Коллеги и зрители запомнили его как яркого, тонкого актера, преданного профессии и своему театру.

Почему умер Иван Безбородов

В конце октября 2025 года на сайте «Кино-Театр.Ру» появилась информация о смерти Ивана Безбородова. Актер скончался в сентябре на 40-м году жизни, не дожив всего несколько дней до своего дня рождения, которое он должен был отпраздновать 1 октября.

