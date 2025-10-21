Путин наградил 80-летнего Михалкова орденом за заслуги перед страной

Михалков получил орден Святого апостола Андрея Первозванного Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении кинорежиссера Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается из указа российского лидера. Высшая государственная награда была вручена в день 80-летия Михалкова «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

«Наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“ Михалкова Никиту Сергеевича», — говорится в тексте указа. Орден режиссер получил за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Никита Михалков — один из самых известных российских режиссеров и общественных деятелей. Его творческая деятельность длится более 60 лет. Михалков — обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», а также множества отечественных и международных наград.

