Путин наградил 80-летнего Михалкова орденом за заслуги перед страной
Михалков получил орден Святого апостола Андрея Первозванного
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении кинорежиссера Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается из указа российского лидера. Высшая государственная награда была вручена в день 80-летия Михалкова «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».
«Наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“ Михалкова Никиту Сергеевича», — говорится в тексте указа. Орден режиссер получил за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
Никита Михалков — один из самых известных российских режиссеров и общественных деятелей. Его творческая деятельность длится более 60 лет. Михалков — обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», а также множества отечественных и международных наград.
Он также возглавляет Союз кинематографистов России. Его чаще знают как создателя и ведущего авторской программы «Бесогон ТВ», чем как режиссера культовых советских и российских фильмов, таких как «Я шагаю по Москве» и «Утомленные солнцем». А 21 октября Никита Михалков празднует 80 лет.
