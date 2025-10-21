NBC: подготовка к саммиту Трампа и Путина приостановлена
Подготовку к встрече Трампа и Путина приостановили
Подготовка к возможному саммиту президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште временно приостановлена. Об этом сообщил корреспондент телеканала NBC Гарретт Хааке в соцсети X со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Президент считает, что обе стороны пока не готовы к переговорам настолько, чтобы двигаться вперед», — сообщил представитель администрации, слова которого приводит Хааке. По словам источника, решение принято несмотря на «продуктивный» первый телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшийся накануне.
В Axios отметили, что Трамп не намерен проводить встречу с Владимиром Путиным «в ближайшем будущем». Там также сослались на неназванного представителя Белого дома.
Путин и Трамп решили встретиться в столице Венгрии обсуждается на фоне обострения международной обстановки. Представители некоторых государств озвучили готовность в организации встречи, осознавая, что она может иметь судьбоносное решение для всего мира.
Ранее состоялись переговоры между главой российского МИД Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Переговоры прошли в закрытом формате и продолжались примерно час.
