NBC: подготовка к саммиту Трампа и Путина приостановлена

Подготовка к возможному саммиту президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште временно приостановлена. Об этом сообщил корреспондент телеканала NBC Гарретт Хааке в соцсети X со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Президент считает, что обе стороны пока не готовы к переговорам настолько, чтобы двигаться вперед», — сообщил представитель администрации, слова которого приводит Хааке. По словам источника, решение принято несмотря на «продуктивный» первый телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшийся накануне.

В Axios отметили, что Трамп не намерен проводить встречу с Владимиром Путиным «в ближайшем будущем». Там также сослались на неназванного представителя Белого дома.

Путин и Трамп решили встретиться в столице Венгрии обсуждается на фоне обострения международной обстановки. Представители некоторых государств озвучили готовность в организации встречи, осознавая, что она может иметь судьбоносное решение для всего мира.