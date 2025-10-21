В реготделениях ЕР началась борьба за проходные места в Госдуму

Единороссы в регионах начали делить мандаты в Госдуму Фото: Роман Наумов © URA.RU

В региональных отделениях «Единой России» началась борьба за проходные места в Госдуму, выборы в которую состоятся в сентябре 2026 года. Один из первых конфликтов разворачивается в Якутии, сообщили URA.RU источники из политического истеблишмента.

Самый богатый депутат заксобрания республики из списка Forbes Виктор Федоров неожиданно начал критиковать местное правительство, обвиняя в «рукотворном» бюджетном кризисе, провале многих направлений. Единоросс во власти уже более 10 лет и считается системным политиком.

«Около 30% программ остаются срывы по срокам. Дефицит инвестиций. За год снижение на 16,6%, что напрямую влияет на развитие инфраструктуры. Высокие субсидии ЖКХ. Их объём вырос вдвое с 2021 года и превысил 50 млрд рублей. Это — рукотворный бюджетный кризис, результат технических решений без системного анализа их последствий», — написал накануне Федоров в своих социальных сетях. До этого он делал и другие критические заявления в адрес исполнительной власти республики.

Продолжение после рекламы

Согласно декларациям за 2021 год Федоров был самым богатым депутатом Ил Тумэна Якутии. Он заработал 152 млн рублей. Это на 31 млн рублей ниже его дохода за 2020 год.

Политтехнологи утверждают, что подобные сюжеты разворачиваются по всей стране. Ресурсные члены ЕР пытаются таким образом добиться от губернаторов «сговорчивости» и проходных мест в ГД. Конфликты возникают в тех случаях, когда у региональных властей есть иные, альтернативные кандидаты в федеральный парламент.

«Идет большая внутриэлитная борьба за позиции на грядущих выборах в ГД. Федоров не идет против партии, он конкурирует внутри нее, а также пытается улучшить стартовые позиции перед кампанией», — говорит региональный представитель РАПК Даниил Ермилов.

По словам эксперта, в регионах открываются новые окна возможностей для попадания в Госдуму. «Чтобы попасть в это окно, человек должен быть заметен. Это стандартная схема, когда человеку нечего сказать, он начинает указывать на ошибки руководства, включать образ борца, популярный в народе», — резюмировал Ермилов.

Агентство связалось с Виктором Федоровым. Депутат подтвердил нам, что имеет амбиции попасть в Госдуму и уже общался с республиканским руководством партии, однако согласия пока не получил. По его словам, он хотел бы строить кампанию не на критике, а на реальных делах.