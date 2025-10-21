На юге России объявлена ракетная и воздушная опасность: что происходит в данный момент в Крыму и Севастополе

На нескольких российских территориях объявлены различные режимы опасностей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жителей нескольких южных территорий России предупредили об опасности. В частности, в Крыму объявлена ракетная опасность. В Краснодарском крае введена авиационная опасность.

Чуть позже в Севастополе объявили о введении воздушной тревоги. В городе на время прекратил работу общественный транспорт. Подробнее о ситуации в российских регионах, а также в чем отличия режимов — в материале URA.RU.

Где была введена ракетная опасность

В Крыму объявлена ракетная опасность. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Продолжение после рекламы

«Экстренная информация: авиационная опасность в республике Крым», — сказано в сообщении министерства. Его публикует РИА Новости. Также сообщается, что в связи с этим временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Позже выяснилось, что ровно такой же режим введен еще на трех российских территориях. Глава Брянской области Александр Богомаз также предупредил о возможной ракетной угрозе и подчеркнул важность того, чтобы жители находились в помещениях без окон и с прочными стенами. Согласно информации, опубликованной областным оперштабом, аналогичный режим был введен и в Курской области, где объявлена ракетная опасность. Третьей территорией стала Белгородская область. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал о введении режима ракетной опасности на всей территории области. Спустя девять минут он дал команду отбой.

Воздушная опасность в Севастополе

Режим воздушной опасности объявлен в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем telegram-канале.

В связи с этим морской и наземный общественный транспорт прекратили движение. Спустя 20 минут Развожаев сообщил об отмене воздушной опасности в городе.

Краснодарский край

В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщил telegram-канал ЧП Краснодара и края, ссылаясь на данные местного штаба РСЧС.

В чем отличия режимов опасности

Если объявлен режим «Воздушная опасность», людей предупреждают через все возможные средства: звучат сирены, приходят SMS, появляется информация по радио и телевидению. Жителям многоэтажек советуют спуститься на нижние этажи или отправиться в укрытие. Тем, кто находится на улице, рекомендуется зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Пассажирам общественного транспорта следует выйти из салона и укрыться в безопасном месте.

Сигнал «Ракетная опасность» относится к предупреждающим командам гражданской обороны и предназначен для оповещения граждан и экстренных служб о возможной угрозе ракетного удара. Согласно информации, предоставленной МЧС, при поступлении такого сигнала активируются электросирены, задействуются акустические системы с речевыми оповещениями, а также осуществляется рассылка push-уведомлений через мобильное приложение «МЧС России» и SMS-сообщений абонентам, находящимся в зоне потенциальной опасности.