Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах правительства по криптовалюте

В РФ могут легализовать расчеты в криптовалюте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство России намерено легализовать расчеты в криптовалюте для внешнеэкономических операций. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, достигнута договоренность с Центробанком РФ о регулировании этого рынка и усилении контроля со стороны надзорных органов.

«Мы договорились с ЦБ РФ о легализации рынка [крипторасчетов] и усилении контрольных функций со стороны Банка России. Считаем, что это направление должно быть легализировано, получить законодательное регулирование и тогда мы вместе с Росфинмониторингом сможем навести порядок в этом секторе», — заявил министр в интервью программе «Вы слушали Маяк». Силуанов объяснил, что необходимость легализации крипторасчетов связана с использованием цифровых валют при оплате импорта и выводе валюты за рубеж.