Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах правительства по криптовалюте

Силуанов: правительство готовится легализовать расчеты некоторые в криптовалюте
21 октября 2025 в 20:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В РФ могут легализовать расчеты в криптовалюте

В РФ могут легализовать расчеты в криптовалюте

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство России намерено легализовать расчеты в криптовалюте для внешнеэкономических операций. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, достигнута договоренность с Центробанком РФ о регулировании этого рынка и усилении контроля со стороны надзорных органов.

«Мы договорились с ЦБ РФ о легализации рынка [крипторасчетов] и усилении контрольных функций со стороны Банка России. Считаем, что это направление должно быть легализировано, получить законодательное регулирование и тогда мы вместе с Росфинмониторингом сможем навести порядок в этом секторе», — заявил министр в интервью программе «Вы слушали Маяк». Силуанов объяснил, что необходимость легализации крипторасчетов связана с использованием цифровых валют при оплате импорта и выводе валюты за рубеж.

Ранее стоимость биткоина превысила отметку в 125 тысяч долларов, обновив исторический максимум. В начале октября курс криптовалюты вырос почти на 2,7%. Однако Трамп своими словами о Китае и пошлинах обвалил рынки США и криптовалюты: 11 числа биткоин за сутки подешевел почти на 8%. Сейчас криптовалюта стоит порядка 111 тысяч долларов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал