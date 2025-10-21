Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах правительства по криптовалюте
В РФ могут легализовать расчеты в криптовалюте
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Правительство России намерено легализовать расчеты в криптовалюте для внешнеэкономических операций. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, достигнута договоренность с Центробанком РФ о регулировании этого рынка и усилении контроля со стороны надзорных органов.
«Мы договорились с ЦБ РФ о легализации рынка [крипторасчетов] и усилении контрольных функций со стороны Банка России. Считаем, что это направление должно быть легализировано, получить законодательное регулирование и тогда мы вместе с Росфинмониторингом сможем навести порядок в этом секторе», — заявил министр в интервью программе «Вы слушали Маяк». Силуанов объяснил, что необходимость легализации крипторасчетов связана с использованием цифровых валют при оплате импорта и выводе валюты за рубеж.
Ранее стоимость биткоина превысила отметку в 125 тысяч долларов, обновив исторический максимум. В начале октября курс криптовалюты вырос почти на 2,7%. Однако Трамп своими словами о Китае и пошлинах обвалил рынки США и криптовалюты: 11 числа биткоин за сутки подешевел почти на 8%. Сейчас криптовалюта стоит порядка 111 тысяч долларов.
