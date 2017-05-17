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Главные новости Тюменской области
10:27  17 мая 2017 1

Названы самые «убитые» дороги Тюмени и области. «Лидера» просят построить уже 24 года

В Тюмени горожане проголосовали за 33 самые "убитые" дорогиФОТО: пресс-служба тюменского ОНФ

В Тюмени составлен рейтинг самых «убитых» дорог. Это проект Общероссийского народного фронта («Дорожная инспекция ОНФ»), который основывается на голосовании местных жителей, результаты которого включаются в федеральную «Карту убитых дорог». Сегодня презентованы результаты голосования тюменцев с начала года. Всего в списке три десятка улиц.

Первое место в рейтинге заняла улица Ненецкая. Она расположена в Центральном районе (микрорайон Велижанский). Ненецкая соединяет основную дорожную сеть города с жилыми домами. По информации ОНФ, впервые вопрос о строительстве здесь дороги с твердым покрытием был поднят жителями в 1993 году. Проектные работы по улицам Салымской, Снежной и Ненецкой были выполнены еще в 2010 году. Тем не менее на сегодняшний день дорога отсутствует.

Вслед за лидером идут улицы Садовая, Троицкая, Буковая и Праздничная. Всего в рейтинге худших горожане отметили 33 улицы.

Среди сельских дорог первую строчку рейтинга заняла улица Садовая в деревне Елань Тюменского района. Здесь проживают преимущественно пенсионеры. Среди них ветераны Великой Отечественной войны и труда, инвалиды, заслуженный врач РФ.

Улица Троицкая
ФОТО: предоставлено пресс-службой ОНФ

Как сообщает пресс-служба народного фронта, земельные участки под строительство выделялись гражданам еще в начале девяностых. С того момента ремонт улицы с 6-го по 20-й дом не проводился.

«Отсыпку вели жители своими силами. С 2009 года. они начали обращаться в администрацию Тюменского района с просьбой произвести ремонт дороги. Как следует из ответов, работы сначала были запланированы на 2011 год, затем перенесены на 2014 год, а потом отложены еще на два года».

«Мы уже направили предложения, поступившие от жителей Тюменской области, в адрес главы управления дорожного строительства региона. Наша задача — максимально довести информацию до властей, чтобы в дальнейшем эти сигналы были учтены при проведении ремонтных работ», — пояснил сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Тюменской области Евгений Семеняко.

Владимир Балтунов
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